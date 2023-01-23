23 января 2023, 21:02
Более 47 тысяч автомобилей Toyota и Lexus отзовут из России
Росстандарт предупредил об отзыве из России свыше 47 тысяч автомобилей марок Lexus и Toyota, которые были реализованы с 28 ноября 2020 года. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт ведомства.
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В Росстандарте уточнили, что в случае ДТП есть возможность того, что машина не сможет принять обратный вызов от автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях. Кроме того, на некоторых моделях может быть то, что последние данные о ее местоположении окажутся не сохранены, если зажигание включиться через несколько минут после выключения.
Машины
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