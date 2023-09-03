Транспорт 03 сентября 2023, 09:50 Более 40 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах «Яндекс. Расписание»: в аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 рейсов РИА «Новости»

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В московских аэропортах отменили 23 рейса и задержали еще 18 по неизвестным причинам. Об этом стало известно из данных «Яндекс. Расписания».

Во Внукове пять вылетов самолетов задержали, отменили шесть. В Домодедове — восемь и 17 соответственно. Еще пять рейсов задержали в Шереметьеве.

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Последний раз массовые отмены и задержки рейсов в московских аэропортах были в конце лета. Тогда общее число достигло 150. Причиной стал беспилотник, который сбили под Воскресенском. Позднее аэропорты сообщили, что восстановили работу в штатном режиме.

Российские силы сбили в Воскресенском городском округе летевший к Москве дрон в ночь на 31 августа. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры в месте падения обломков также не зафиксировали.