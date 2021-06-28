Более 40 рейсов отметили или задержали в аэропортах Москвы из-за непогоды

Шереметьево, Внуково и Домодедово отменили или задержали более 40 рейсов. Виной тому непогода, которая обрушилась на столичный регион. Изменения в режиме движения самолетов отразил сервис «Яндекс.Расписания».

По данным на 14:16, в аэропорту Внуково задержали четыре рейса, еще два отменили. В Домодедово отменили всего один рейс, зато задержали сразу 13. Хуже всего ситуация в аэропорту Шереметьево — там задержали 16 рейсов и отменили еще шесть.

В Шереметьево предупредили пассажиров о возможных проблемах.

«Уважаемые пассажиры! В связи со сложными погодными условиями могут возникнуть задержки рейсов как на вылет, так и на прилет, дорога в аэропорт может быть серьезно затруднена. Пожалуйста, прибывайте в аэропорт заранее, проверяйте статус интересующих вас рейсов по онлайн-табло на нашем сайте», — отметили в аэропорту.

Днем 28 июня в Москву и Подмосковье пришел сильный ливень. Он сменил рекордную жару, которая держалась в регионе на прошлой неделе. В результате проливных дождей подтопило некоторые улицы и станции метро. В разных частях региона задержали общественный транспорт, в том числе начались проблемы в работе МЦД.

Синоптики считают, что за сутки на Подмосковье и Москву обрушится 70% месячной нормы осадков. При этом к вечеру дождь усилится — стихия утихнет только в 22:00–23:00. Самые сильные ливни придут в вечерний час пик.