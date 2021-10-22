Более 40 легковых авто выделили медучреждениям Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил 43 автомобиля центральным районным больницам области. Ключи от них получили 20 главных врачей. Об этом сообщил «Взгляд» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Все знают, что ситуация в области и по стране в целом, напряженная. Возможность вызвать врача на дом и получить качественную первичную помощь — это то, что больше всего сейчас тревожит наших жителей», — отметил политик.

Он заявил, что крайне важно улучшать техническое оснащение больниц за счет федерального бюджета.