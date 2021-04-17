Более 40 автобусных маршрутов запустят в Подмосковье для дачников

Более 40 автобусных маршрутов запустят к СНТ Московской области перед началом дачного сезона. Пассажиров довезут от автовокзалов и железнодорожных станций до дачных и садоводческих товариществ.

Всего к подмосковным СНТ запустят 45 автобусных маршрутов, 10 из них уже приступили к работе. В полном объеме все маршруты заработают к концу мая.

Увеличение транспортной работы в регионе нужно, чтобы обеспечить инфраструктурой горожан, проживающих в дачных поселках. Этот вопрос осуществляется в рамках двустороннего соглашения между правительствами Московской области и столицы.

«Для повышения комфортного передвижения жителей Московской области и Москвы до СНТ на период дачного сезона мы ежегодно вводим дополнительные маршруты», — заявила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры по региону Анна Кротова.

Благодаря введению сезонных маршрутов улучшится транспортная доступность для 250 тысяч жителей и гостей Подмосковья. Расписание подстроено под прибытие электропоездов, что позволило в среднем сократить интервал движения в часы пик до 30 минут и разгрузить наиболее популярные дачные направления.

Дачные маршруты будут работать по регулируемым тарифам, можно будет воспользоваться социальными льготами. Проезд оплачивается бесконтактно банковскими картами и устройствами с NFC-чипом, транспортными картами и наличкой.

С апреля автобусы «Мострансавто» из разных филиалов будут курсировать в Воскресенске, Дмитрове и Щелкове. Автобусы перевозчика «Домтрансавто» будут ездить в Чехове, Подольске, Долгопрудном и Химках.

«Сейчас мы запускаем сезонные маршруты, чтобы жители и гости Московской области могли удобно и безопасно добираться до своих дачных участков», — заявил генеральный директор АО «Мострансавто» Владислав Мурашов.

В таком режиме маршруты будут функционировать до середины осени.

«В течение всего сезона мы будем анализировать пассажиропоток и в случае необходимости вносить корректировки в транспортную работу», — добавил Мурашов.

Маршруты работают с пятницы по воскресенье. Воспользоваться ими возможно до октября-ноября 2021 года — точная дата окончания работы разная для каждого маршрута.