Более 35 машин Bentley Continental отзывают из России
Росстандарт предупредил об отзыве из России 37 моделей Bentley Continental, которые дилеры реализовали в этом году, передает ИА RNS.
По данным информагентства, причиной отзыва стало «неполное соответствие оборудования для экстренных вызовов спецификации изготовителя». На отозванных автомобилях заменят модуль диагностического интерфейса шин данных.
Российский представитель Bentley ООО «Фольксваген Груп Рус» проинформирует владельцев авто, попадающих под отзывную кампанию, о необходимости предоставить свои машины для ремонта в ближайшие дилерские центры.