Более 35 машин Bentley Continental отзывают из России

По данным информагентства, причиной отзыва стало «неполное соответствие оборудования для экстренных вызовов спецификации изготовителя». На отозванных автомобилях заменят модуль диагностического интерфейса шин данных.

Российский представитель Bentley ООО «Фольксваген Груп Рус» проинформирует владельцев авто, попадающих под отзывную кампанию, о необходимости предоставить свои машины для ремонта в ближайшие дилерские центры.