15 июля 2023, 09:08
Более 300 машин встали в очередь на Крымском мосту со стороны Тамани
Минтранс: в очереди на Крымский мост со стороны Тамани находится 320 машин
В очереди со стороны Тамани на Крымский мост утром 15 июля находится 320 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале, открытом Минтрансом для оповещения об оперативной обстановке на транспортном переходе.
«Время ожидания более часа. Со стороны Керчи затруднений нет», — уточнили в ведомстве.
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До этого пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. В очереди со стороны Тамани находились 304 транспортных средства. Но за час все проехали.
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет, передавали в Минтрансе республики.
Однако 15-16 июля года в Крымском районе прогнозируется возникновение ЧС, сообщал глава района Сергей Лесь. Режим повышенной готовности действует в связи с погодными условиями.
«Не стоит парковать машины под рекламными щитами и деревьями», — писал он.
Несмотря на ливни и подтопления на курортах Краснодарского края, а также пробки на Крымском мосту, спрос на отдых в южных регионах страны не упал.
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