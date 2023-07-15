Транспорт 15 июля 2023, 09:08 Более 300 машин встали в очередь на Крымском мосту со стороны Тамани Минтранс: в очереди на Крымский мост со стороны Тамани находится 320 машин РИА «Новости»

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В очереди со стороны Тамани на Крымский мост утром 15 июля находится 320 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале, открытом Минтрансом для оповещения об оперативной обстановке на транспортном переходе.

«Время ожидания более часа. Со стороны Керчи затруднений нет», — уточнили в ведомстве.

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До этого пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. В очереди со стороны Тамани находились 304 транспортных средства. Но за час все проехали.

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет, передавали в Минтрансе республики.

Однако 15-16 июля года в Крымском районе прогнозируется возникновение ЧС, сообщал глава района Сергей Лесь. Режим повышенной готовности действует в связи с погодными условиями.

«Не стоит парковать машины под рекламными щитами и деревьями», — писал он.

Несмотря на ливни и подтопления на курортах Краснодарского края, а также пробки на Крымском мосту, спрос на отдых в южных регионах страны не упал.