Более 300 километров светлых дорог. Где в Подмосковье появятся новые уличные фонари

На 320 километрах дорог регионального значения в Подмосковье завершили строительно-монтажные работы по установке новых линий освещения. Об этом сообщил министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ее цель — снижение уровня аварийности и смертности на дорогах региона.

«На сегодняшний день завершен второй этап строительства линий наружного освещения на 120 участках дорог длиной 320 километров. На 60% выполнено устройство самонесущего изолированного провода, предназначенного для передачи и распределения электрической энергии. В декабре специалисты выполнят устройство кронштейнов светильников, после чего проведут пробный запуск, обеспечив подключение к сетям», — рассказал министр.

Алексей Гержик добавил, что новые линии освещения введут в эксплуатацию после заключения договоров на поставку электроэнергии.

Новые фонари появятся на участках транспортной развязки Каширского шоссе в Домодедове, Пятницкого шоссе в Красногорске и Солнечногорском городском округе, Можайского шоссе в Рузском, Можайском и Одинцовском городских округах, Егорьевского шоссе в городских округах Шатура, Егорьевске и Раменском районе, Волоколамского шоссе в городском округе Истра, Старосимферопольского шоссе в Чехове, Старо-Ярославского шоссе в Пушкине, а также Носовихинского шоссе в Балашихе и Богородском городском округе.

Они улучшат видимость на потенциально опасных участках, подъездах к крупным населенным пунктам, дорогах с высокой интенсивностью движения и повысят безопасность движения в среднем до 50%. В связи с эффективностью данной меры протяженность строительства новых линий на региональной сети Подмосковья ежегодно растет. В период с 2016 по 2017 годы было построено порядка 250 километров освещения, в 2018 году — 290 километров, в текущем году — 320 километров, что на 10% превышает показатели прошлого года.

В этом году новые линии наружного освещения появятся на территории 39 муниципалитетов, наибольший объем работ будет выполнен в Домодедове, Шатуре и Пушкине. Ознакомиться с программой строительства линий наружного освещения на 2019 год можно на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.