Транспорт 06 февраля 2024, 15:08 Более 30 судов различного назначения ввели в эксплуатацию в Нижегородской области за 2023 год

Читать 360tv в

Более 30 судов различного назначения спустили на воду нижегородские предприятия в 2023 году. Для увеличения количества выпускаемых сооружений использовались инструменты национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru.

Губернатор Глеб Никитин заявил, что регион является лидером отечественного судостроения. Так, на территории области работают 13 организаций по возведению и ремонту кораблей. Кроме того, деятельность осуществляют четыре конструкторских бюро.