Транспорт 31 августа 2023, 06:51 Более 30 рейсов задержали в аэропортах Москвы «Яндекс Расписание»: во Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали 33 рейса РИА «Новости»

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В московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово утром 31 августа задержали 33 рейса и несколько отменили. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Расписание».

По состоянию на 06:17, в Домодедово задержали 15 рейсов, Внуково — 10, Шереметьево — восемь. Отменили четыре рейса — один в Домодедово, остальные во Внуково.

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Ночью задержанными оставались 25 вылетов и прилетов, пять отменили. Это объяснили введением плана «Ковер» в целях безопасности. Утром 30 августа на запасные аэродромы отправили 11 рейсов. Росавиация сообщала, что ограничения на полеты сняли к пяти часам утра.

Меры предосторожности действовали в аэропорту Пскова. Там задержали восемь рейсов авиакомпаний «Азимут» и «Икар». Ограничения ввели после атаки беспилотниками, которая произошла вечером 29 августа.