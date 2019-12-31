Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы из-за непогоды задерживают и отменяют авиарейсы. По состоянию на момент публикации новости всего было задержано более 30 рейсов, в основном из аэропортов Домодедово и Внуково.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», утром 31 декабря во Внуково было задержано 18 рейсов, в Домодедово» 35 рейсов задержано и два отменено, в Шереметьево задержка коснулась 10 рейсов.

Ближе к полудню ситуация выправилась. Так, согласно онлайн-табло, во Внуково оставались задержанными восемь рейсов, в Домодедово 28 рейсов задержали и три отменили, в Шереметьево задержали четыре рейса.

Сбои в расписании объясняют резким ухудшением погоды в Москве. С утра 31 декабря на улицах лежал выпавший накануне снег. Позже воздух потеплел и местами пошел кратковременный дождь, что осложнило дорожную ситуацию в регионе. Сейчас в столице наблюдаются порывистый ветер, метель и гололедица.