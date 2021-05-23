Более 30 рейсов отменили и задержали днем в аэропортах московского региона

Днем в воскресенье, 23 мая, в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и подмосковном Жуковском задержали и отменили 31 рейс. Данная информация следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внуково задержали три рейса и четыре отменили. В Домодедове 11 рейсов задержано и пять отменено. В Шереметьеве задержан один рейс, три отменено. В Жуковском задерживали три рейса, один отменили.

К вечеру ситуация улучшилась. По данным на 18:26, задержали и отменили 24 рейса. Во Внуково три рейса задержано и четыре отменено. В Домодедово семь рейсов задержали и столько же отменили. В Шереметьево один рейс задержан и два отменено. А Жуковский работает по запланированному графику.

Авиакомпании и организации, обслуживающие аэропорт, уведомляют пассажиров о задержке или отмене рейса непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 минут и больше.