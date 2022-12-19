19 декабря 2022, 18:35
Более 30% купленных Chery Tiggo 4 были с механической коробкой передач
Порядка 30% компактных кроссоверов Chery Tiggo 4 были проданы в России с механической коробкой передач. Об этом сообщил сайт «Автостат».
По данным сайта «Известия», за текущий год россияне купили более 7,8 тысяч автомобилей данной марки. Отмечается, что порядка 70% были проданы с роботизированной трансмиссией.
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Совсем недавно на отечественном рынке дебютировала модель Chery Tiggo 4 PRO — обновленный городской кроссовер.
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