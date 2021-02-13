Более 30 автомобилей столкнулись на трассе в Крыму. Видео

После сильного снегопада, который обрушился на центр Крыма, на трассе в Симферопольском районе столкнулись 32 автомобиля. Высота снежного покрова в некоторых местах полуострова достигла 30 сантиметров.

Власти обратились к автолюбителям с призывом соблюдать безопасный скоростной режим.

«В Симферопольском районе на автодороге граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта в районе поворота на пгт Гвардейское произошло несколько ДТП с участием 32 единиц автотранспорта. Установлено, что в результате ДТП никто не пострадал», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе МВД по республике Крым.

Накануне Гидрометцентр предупредил об анормальном похолодании, которое ожидается на юге России. Ожидается, что температура воздуха понизится на 20-25 градусов, пройдут снег, дождь и мокрый снег.