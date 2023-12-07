Транспорт 07 декабря 2023, 12:36 Более 280 человек погибли на дорогах в Москве с января по ноябрь ГИБДД: 283 человека погибли и 8463 пострадали в ДТП в Москве с января по ноябрь РИА «Новости»

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Сотрудники Госавтоинспекции подвели предварительные итоги дорожной обстановки в Москве за 11 месяцев 2023 года. За это время в 7604 ДТП погибли 283 человека, а 8463 участников движения получили травмы. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

По данным Госавтоинспекции, преобладающими видами аварий оказались столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. Основными причинами ДТП стали несоблюдение дистанции, нарушение очередности проезда, несоответствие скорости условиям на дороге, ошибки при перестроении.

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Столичное ведомство призвало водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

Подмосковная Система-112 также подвела итоги работы за 2023 год. На вопросы журналистов ответили заместитель руководителя Главного управления гражданской защиты Московской области Борис Молчанов, начальник ГКУ МО «Центр 112» Алексей Вагутович и представители служб экстренного реагирования.