Транспорт 26 июня 2023, 13:19 Более 250 табличек с номерами входов разместили в московском метро Заммэра Москвы Ликсутов: 258 табличек с номерами входов разместили в столичном метро РИА «Новости»

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Для удобства пассажиров 258 табличек с номерами входов установили в столичном метро, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Мы улучшаем навигацию в городском транспорте, чтобы пассажирам было проще ориентироваться. Этим летом завершим нумерацию входов станций метро. Максим Ликсутов Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта

Указатели появились на фасадах 54 станций метрополитена. Теперь, по словам Ликсутова, найти нужный вход станет еще проще.

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