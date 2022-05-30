Более 250 элементов навигации обновили в метро Москвы с начала года

Более 250 указателей и других элементов навигации обновили в московском метро с начала года. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, жители города сами подсказывают, что можно улучшить и сделать удобнее в метро.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы уделяем особенное внимание обратной связи, которую получаем от москвичей. Один из ключевых вопросов нашей работы, где отзывы особенно важны, — это навигация в транспорте», — сказал он.