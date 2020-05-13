Более 220 тысяч машин соберут в России с помощью мер поддержки автопрома

Новые меры господдержки автопрома в период кризиса позволят произвести и продать более 220 тысяч автомобилей в 2020 году.

Эти меры были приняты в России по итогам совещания с главой государства Владимиром Путиным. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга России.

«По итогам совещания были приняты решения, которые с учетом уже имеющихся средств в бюджете позволят поддержать производство и продажу более 220 тысяч единиц легковой и коммерческой техники», — рассказали в Минпромторге.

В сообщении пресс-службы министерства также уточняется, что в ходе совещания у российского лидера, которое состоялось 24 апреля, обсуждались вопросы преодоления кризисной ситуации, а также поддержки всей цепочки производства автомобилей, в числе которых поставщики компонентов и дилеры.

В начале апреля мировые автопроизводители заявили о готовности выпускать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые необходимы в условиях пандемии коронавируса. На помощь бросились инженеры формульной команды Mercedes. Вслед за ними — британский McLaren, испанский Seat и другие производители автомобилей.