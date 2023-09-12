Транспорт 12 сентября 2023, 13:25 Более 216 тысяч поездок совершили москвичи в первый рабочий день после запуска МЦД-4 Собянин: свыше 500 тысяч поездок совершили москвичи по МЦД-4 с момента запуска Фото: Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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В столице 9 сентября запустили МЦД-4. С момента открытия на нем совершили более полумиллиона поездок, а за первый день — свыше 216 тысяч. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«МЦД-4 „Калужско-Нижегородский“ мы открыли 9 сентября. Он стал самой протяженной линией МЦД — 86 километров», — подчеркнул он.

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Собянин добавил, что новый диаметр связал Апрелевку с микрорайоном Железнодорожный в Балашихе и более 20 районов Москвы.

Также на некоторых станциях МЦД-4 увеличили время бесплатной пересадки с 90 до 120 минут. В то же время стоимость поездки снизилась примерно в три раза.

Диаметр насчитывает 36 станций. Собянин добавил, что планируется открыть еще две. Кроме того, к концу 2025 года обновят подвижной состав, в том числе дальнего следования.

Ранее разворотные площадки и парковки обустроили у станций МЦД-4 Ольгино и Лесной Городок.