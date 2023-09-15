15 сентября 2023, 18:53
Свыше 200 тысяч москвичей воспользовались переправами от Северного речного вокзала
Переправу от Северного речного вокзала совершили более 200 тысяч москвичей
Речной транспорт Москвы перевез с Северного речного вокзала в «Химки» и «Захарково» свыше 200 тысяч пассажиров. Об этом сообщил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.
В пресс-службе ведомства уточнили, что время в пути до «Захарково» составит 10 минут, а в Химки — 25 минут.
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Глава дептранса сообщил, что речной транспорт стал альтернативой метро и наземному транспорту для жителей столицы и получил большую популярность у горожан.
Кроме того, поездки на водном транспорте можно оплачивать картой «Тройка» или онлайн.
«Мы продолжим развивать речной транспорт столицы и повышать комфорт пассажиров, как поручил Сергей Собянин», — отметил Ликсутов.
Ранее итоги летней речной навигации подвели в Москве.
Москва 2023
Дептранс Москвы
Максим Ликсутов
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