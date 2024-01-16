Транспорт 16 января 2024, 19:34 Более 20 трамвайных остановок в Москве улучшили за прошлый год Дептранс Москвы: за год в городе улучшили 24 остановки трамваев, открыли 5 новых Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы» / Соцсети

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Почти 25 остановок трамваев в Москве усовершенствовали в прошлом году, а также запустили пять новых остановок. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Поездки на трамваях становятся все быстрее и комфортнее. Для этого мы обустраиваем остановки в более удобных и безопасных местах», — отметили в ведомстве

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Изменения произошли на остановках на Бауманской и Чертановской улицах, на Шаболовке, на улице Бориса Галушкина, на Палихе, в 3-м Самотечном переулке и многих других частях мегаполиса.

Кроме того, две трамвайные остановки для удобства горожан стали ближе ко входам на станциях метро «Сокольники» и «Лефортово» Большой кольцевой линии (БКЛ). А также новые остановки заработали на Семеновской площади и у метро «Коломенская.

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