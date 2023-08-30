Транспорт 30 августа 2023, 01:51 Более 20 рейсов задержали в аэропортах Москвы «Яндекс. Расписание»: московские аэропорты задержали на вылет и прилет 25 рейсов РИА «Новости»

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Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали на прилет и вылет 25 рейсов, еще пять отменили полностью. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Вероятной причиной стало введение плана «Ковер», который предусматривает закрытие воздушного пространства при появлении в небе нежелательных летательных объектов.

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По данным сервиса Flightradar, ограничение на полеты ввели не только над столичными аэропортами. Но также над Московской, Калужской, Тульской, Липецкой, Орловской областях и Рязани.

На момент написания материала московский аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме.

Решение о закрытии неба ввели после массированной атаки беспилотников Пскова, где дроны атаковали воздушную гавань столицы региона. Как отметил губернатор Михаил Ведерников, в результате происшествия среди местных жителей никто не пострадал. Он подчеркнул, что атаку отразили военные силами противовоздушной обороны.

Также взрывы прогремели в Белгороде. По словам местных жителей, сработала система противовоздушной обороны, которая отреагировала на прилет дронов.