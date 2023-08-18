Транспорт 18 августа 2023, 10:31 Более 20 нарушений зафиксировал водный патруль ЦОДД в Москве за июль Водный патруль ЦОДД в Москве прошел 2300 км за июль Сайт мэра и правительства Москвы

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Соблюдение правил движения судов и кораблей на Москве-реке регулярно проверяет водный патруль ЦОДД. За июль специалисты прошли 2 300 километров и выявили 22 нарушения. Об этом сообщили в столичном дептрансе.

«Кроме того, за акваторией 24/7 с помощью более 300 камер следит речной ситуационный центр ЦОДД», — говорится в сообщении.

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В ведомстве назвали самые распространенные нарушения. Среди них превышение скорости водного транспорта и швартовка в неположенном месте.

Специалисты зафиксировали все случаи на 44 причалах и передали их ответственным ведомствам.

Водный патруль напомнил об основных правилах. Например, двигаться по Москве-реке можно со скоростью не более 15 километров в час, а стоянку водного транспорта необходимо осуществлять только в специальных местах.