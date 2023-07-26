Транспорт 26 июля 2023, 11:23 Более 2 тысяч км российских дорог построят и реконструируют в 2023 году Глава Минтранса: свыше 2 тысяч км дорог планируют построить и реконструировать в 2023 году Natasha Miller / Unsplash

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Свыше двух тысяч километров дорог собираются построить и реконструировать в России в 2023 году. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев во время правительственного часа в Госдуме.

Общая протяженность дорог в стране составляет 1,75 миллиона километров. Из них 64,5 тысячи километров — это федеральные пути.

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Протяженность региональных дорог превышает 500 тысяч километров, а местных — один миллион. Савельев напомнил, что в прошлом году в России построили и реконструировали 1,6 тысячи километра дорог.

«В текущем году планируем построить и реконструировать больше двух тысяч километров», — сказал глава Минтранса.

Министр добавил, что в 2022 году на ремонт и содержание дорог выделили 1,5 триллиона рублей из федерального бюджета. Еще 1,7 триллиона направили из региональных бюджетов, подытожил Савельев.

Ране Минтранс Подмосковья сообщил, что с начала лета в регионе закупили более 100 новых машин для ремонта и содержания дорог. Новые поставки техники ожидают к сентябрю.