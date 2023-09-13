Транспорт 13 сентября 2023, 18:15 Более 180 тысяч москвичей воспользовались сервисом «По пути» за лето Заммэра Москвы Ликсутов: популярность сервиса «По пути» выросла на 21% за лето Сайт мэра и правительства Москвы

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За лето москвичи более 180 тысяч раз воспользовались сервисом «По пути». Его востребованность выросла на 21%. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Уникальный сервис перевозок „По пути“ мы запустили в 2021 году в ТиНАО, что позволило улучшить ситуацию с транспортом в пяти поселениях Новой Москвы», — рассказал он.

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С прошлого года автобусы стали курсировать на территории ИЦ «Сколково». Сервис оказался не только востребованным, но и эффективным. Это показал рост числа пассажиров. Транспорт продолжат внедрять и в других районах Москвы.

Ранее Ликсутов рассказал о работах по отделению трамвайных путей от проезжей части в Москве. На почти двадцати столичных улицах их обособили друг от друга.