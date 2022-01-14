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    14 января 2022, 04:41

    Более 17 тысяч рейсов задержали в России в декабре прошлого года

    «Известия»: более 17 тысяч рейсов в РФ опоздали более чем на 15 минут в декабре 2021 года

    Александра Ломейко

    За последний месяц 2021 года крупнейшие авиакомпании РФ выполнили свыше 17 тысяч рейсов более чем с 15-минутным опозданием. Перевозчики объяснили задержки погодными условиями.

    Доля вылетов с опозданием достигла 35%. К ноябрю показатель удвоился и стал выше уровня декабря 2019 года с большим количеством полетов, сообщила газета «Известия» со ссылкой на сведения поставщика авиаданных Official Aviation Guide of the Airways (OAG).

    В декабре от расписания более чем на 15 минут в России отклонился каждый третий борт, всего таких рейсов оказалось свыше 17 тысяч. В ноябре их было порядка восьми тысяч, а в декабре 2019-го — 10,3 тысячи.

    Перевозчики назвали два фактора, которые в итоге сказались на вылетах. Помешали прибыть вовремя, по их мнению, погодные условия и повышенный спрос на перелеты в период новогодних праздников.

    В центре «Фобос» допустили, что непогода могла стать одной из причин задержек вылетов. Нынешнюю зиму метеорологи назвали намного более снежной и ветреной. В четверг из-за снегопада в Москве задержали или отменили свыше 60 рейсов.