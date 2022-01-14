Более 17 тысяч рейсов задержали в России в декабре прошлого года
«Известия»: более 17 тысяч рейсов в РФ опоздали более чем на 15 минут в декабре 2021 года
За последний месяц 2021 года крупнейшие авиакомпании РФ выполнили свыше 17 тысяч рейсов более чем с 15-минутным опозданием. Перевозчики объяснили задержки погодными условиями.
Доля вылетов с опозданием достигла 35%. К ноябрю показатель удвоился и стал выше уровня декабря 2019 года с большим количеством полетов, сообщила газета «Известия» со ссылкой на сведения поставщика авиаданных Official Aviation Guide of the Airways (OAG).
В декабре от расписания более чем на 15 минут в России отклонился каждый третий борт, всего таких рейсов оказалось свыше 17 тысяч. В ноябре их было порядка восьми тысяч, а в декабре 2019-го — 10,3 тысячи.
Перевозчики назвали два фактора, которые в итоге сказались на вылетах. Помешали прибыть вовремя, по их мнению, погодные условия и повышенный спрос на перелеты в период новогодних праздников.
В центре «Фобос» допустили, что непогода могла стать одной из причин задержек вылетов. Нынешнюю зиму метеорологи назвали намного более снежной и ветреной. В четверг из-за снегопада в Москве задержали или отменили свыше 60 рейсов.