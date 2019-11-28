Более 165 схем метро разместили на станциях МЦД для удобства пассажиров
«Схемы дают возможность пассажирам планировать маршрут, а также ориентироваться при выходе и переходе со станций. Указатели размещаются в пристанционной и платформенной зонах», — сказано в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».
Жителям Москвы и области также напомнили, что МЦД открыто ежедневно с 05:30 до 01:00, интервал между прибытием поездов составляет всего пять-шесть минут.
До 8 декабря 2019 года проезд сделали бесплатным и отключили турникеты на станциях. Пассажирам необходимо заплатить только в подземке за пересадку. Деньги снимают по действующим тарифам метро.
Поезда пустили по МЦД-1 (D1) Одинцово — Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино утром 21 ноября. За первый день работы по диаметрам проехали более 500 тысяч человек. В связи с большим поток пассажиров вскоре после запуска число мест в поездах увеличили на 30 процентов.
Всего открыто 57 станций, из которых на 19 можно пересесть на метро и продолжить свой путь.