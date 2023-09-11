Транспорт 11 сентября 2023, 11:55 Более 160 ДТП зарегистрировали на дорогах Москвы за неделю ГИБДД Москвы зарегистрировала 163 аварии на дорогах столицы с 4 по 10 сентября РИА «Новости»

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С 4 по 10 сентября 2023 года в Москве произошло 163 ДТП, в результате которых погибло четыре человека, а 179 получили ранения. Среди пострадавших — 27 детей с различными травмами. Об этом сообщила ГИБДД столицы.

По данным ведомства, самыми частыми видами аварий стали столкновения машин и наезды на пешеходов — 51 и 27 случаев соответственно. При этом 23,5% наездов произошли в зонах пешеходных переходов.

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Вторник оказался самым аварийным днем с 28 зарегистрированными ДТП, а в субботу произошло наименьшее количество аварий — 17 ДТП.

В Госавтоинспекции добавили, что в 25 ДТП участвовали мотоциклы, а еще шесть аварий произошли с участием велосипедистов. За прошедшую неделю выявили 495 случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее появились кадры с места смертельного ДТП на трассе М-11 в Солнечногорске, где столкнулись три машины и грузовик.