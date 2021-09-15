Более 150 новых автобусов привезут в Челябинск до конца октября

В Челябинск планируют доставить 157 новых экоавтобусов. На данный момент туда уже привезли первую партию из 15 машин на газомоторном топливе. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Власти города потратили на транспортные средства более 1,5 миллиарда рублей. Приобрели экоавтобусы на аукционах. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер осмотрел новую поставку. Он подчеркнул, что в ближайшие годы автобусный парк Челябинска планируют полностью обновить. «В конце октября придут последние автобусы, поставка будет полностью закрыта, и жители смогут пользоваться новым, современным, экологичным, комфортным общественным транспортом», — заявил он.