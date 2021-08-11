Более 150 километров путей Октябрьской железной дороги отремонтировали с начала года

Ремонт Октябрьской железной дороги проведен на 157,6 километра путей с начала года. Больше всего работ провели в Ленинградской и Московской областях, сообщили «Невские новости».

Рабочие обновили рельсы, шпалы, и земляное полотно. Больше всего работ провели в Московской и Ленинградской областях, в том числе, на участке дороги между двумя городами. Еще 30 километров путей отремонтировали на отрезке Лодейное Поле — Сортавала.