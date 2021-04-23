Более 150 аварий произошло в России с участием автомобилей каршеринга с начала 2021 года

С начала этого года автомобили каршеринга попадали в аварии более 150 раз. В них погибли восемь человек. Статистику предоставил ТАСС пресс-центр МВД.

«За январь — март 2021 года в РФ произошло 153 ДТП с участием автомобилей каршеринга, в которых погибли восемь и получили ранения 199 человек», — сообщили в ведомстве.

Каких-либо ужесточений проверок водителей прокатных автомобилей не планируется, добавили в пресс-службе министерства.

Ранее рэпер Владислав Ширяев, известный как Yung Trappa, попал в аварию на Васильевском острове в Санкт-Петербурге на каршеринговом автомобиле. Музыканту выбило зуб в результате ДТП.

В Москве могут ввести сервис аренды автомобилей между физическими лицами. Стоимость «народного каршеринга» будет ниже обычного, при этом пользователю придется самому заправлять автомобиль и мыть его. Автоюрист заявил, что для желающих сдавать свою машину в аренду нужно установить жесткий контроль за состоянием сдаваемого автомобиля, ввести расширенную страховку и обязательное КАСКО.