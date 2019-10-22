Более 1,5 тысячи машиномест обеспечит новый ТПУ в Люберцах

Транспортно-пересадочный узел площадью 25 гектаров появится в Люберцах в границах улицы Волковская и Комсомольского проспекта. Новый ТПУ обеспечит появление свыше 1,5 тысячи машиномест. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

В проект утвержденной в 2016 году планировки территории транспортно-пересадочного узла в Люберцах, запланированного в границах улицы Волковская и Комсомольского проспекта, внесли изменения. Как уточнил председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко, это было сделано в рамках масштабной работы по организации и реконструкции транспортно-пересадочных узлов в крупных городах Подмосковья.

По словам Владислава Гордиенко, актуальной концепцией развития ТПУ предусмотрено увеличение его площади с 22 до 25 гектаров. «Проект масштабный и будет организован на основе железнодорожной станции Люберцы-1 Рязанского направления Московской железной дороги, автомобильной дороги регионального значения Комсомольский проспект, а также третьей линии Московских центральных диаметров, которая планируется к запуску в 2021–2022 годах» — пояснил председатель Комитета по архитектуре и градостроительству региона.

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В границах транспортно-пересадочного узла будет построено здание по обслуживанию пассажиров площадью 33 тысячи квадратных метров, многофункциональные центры площадью порядка 160 тысяч квадратных метров с торговыми площадями, офисами, гостиницами, ресторанами, многоуровневыми и плоскостными автомобильными парковками. Проектом предусмотрено более 1,5 тысячи машиномест.

Владислав Гордиенко сделал особый акцент на том, что новый ТПУ обеспечит комфортные условия для ожидания транспорта, а пересадка пассажиров с одного вида транспорта на другой будет осуществляться по принципу «сухие ноги», то есть людям не придется выходить на улицу.

Проект планировки территории выполняют для того, чтобы установить границы территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.