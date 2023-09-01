Транспорт 01 сентября 2023, 19:28 Более 15 тысяч погонных километров разметки заменили на дорогах Москвы Бирюков: в Москве обновили более 15 тысяч погонных метров разметки дорог Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

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По плану в Москве уже заменили более 15 тысяч погонных метров дорожной разметки. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, городские службы обновили более четырех тысяч дорожных объектов. Большая часть работ проводилась ночью, чтобы не мешать водителям, а для покрытия использовался пластичный долговечный материал.

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«Работы провели на ключевых магистралях и улицах, в первую очередь возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ и парков», — пояснил Бирюков.

За все время работ в Москве обозначили свыше 11 тысяч знаков остановок городского общественного транспорта, 23 тысячи наземных пешеходных переходов и более 300 «вафельниц». Кроме этого, обновили стрелы направления движения, линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стоп-линии и дублирующие дорожные знаки.

Ранее заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что в квартале реновации в Гольяново построят новую дорогу.