Более 15 рейсов задержали в аэропортах Москвы

Свыше 15 рейсов задержали в воскресенье в аэропортах Москвы. Об этом сообщил сервис «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 17:35 в аэропорту Внуково задержаны три рейса. Еще 10 рейсов задерживаются в аэропорту Домодедово. В аэропорту Шереметьево задержано три рейса.

Накануне в Тюмени совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс Москва — Новосибирск. Причиной стал отказ одного из двигателей. Пассажиры рассказали, что в полете почувствовали легкий толчок, после чего лайнер сменил курс и начал плавно снижаться. Командир объявил, что самолет идет на посадку в Тюмени. Приземление прошло благополучно. Никто не пострадал. За пассажирами направили резервный борт, они вылетели в Новосибирск.

Компания «Аэрофлот» ранее опубликовала финансовую отчетность за 2020 год, из которой стало известно, что перевозчик понес убытки в размере 123 миллиардов рублей. При этом размер чистой прибыли составил лишь 13,5 миллиарда. Общий долг «Аэрофлота» по итогам вырос на 31,1%, до 751,9 миллиарда рублей.