Более 15 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы 19 июня

Более 15 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Об этом стало известно из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 17:49 в Москве задержаны и отменены 16 рейсов. В аэропорту Шереметьево три рейса задерживаются, два отменены. В аэропорту Домодедово задерживаются три рейса, один отменен. В аэропорту Внуково задерживаются два рейса, отменили пять. В расписании аэропорту Жуковский без изменений.

Причины задержек и отмены рейсов неизвестны.

Гидрометцентр в воскресенье объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Синоптики также предупредили о вероятности дождей с грозами в Подмосковье.

Росавиация ранее продлила ограничения на обслуживание пассажирских рейсов в 11 аэропортах на юге России до 24 июня.