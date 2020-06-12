Более 15 автобусов изменят маршруты в Москве из-за праздников

С 13 июня остановка «Улица Михельсона» для автобусов № 722 и 772 не будет обязательной. Пассажиры, которые едут по направлению к метро «Выхино», выйти на ней смогут по требованию.

Автобусы № 839 будут работать 13 июня согласно расписанию субботы.

Из-за репетиции Парада Победы маршруты изменятся 14 июня. С 20:00 автобусы М10 будут курсировать от Лобненской улицы до станции метро «Маяковская», а автобусы № 101 — от дворца спорта «Мегаспорт» до Тверской Заставы. Автобус № 904 будет двигаться от остановки «4-й микрорайон Митина» до Тверской Заставы.

Помимо этого 14 июня, с 21:00 до завершения репетиции Парада, будут перекрыты некоторые улицы. Пассажирам рекомендуют заранее выбирать путь до места назначения и быть внимательнее, отметила «Вечерняя Москва».