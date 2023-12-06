06 декабря 2023, 19:24
Более 130 безбилетников выявили на шести маршрутах наземного транспорта Москвы
Контролеры выявили свыше 130 безбилетников на шести маршрутах транспорта Москвы
Контролеры выявили за два дня свыше 130 нарушителей благодаря усиленным проверкам оплаты проезда на северо-западе Москвы. Об этом сообщила в пресс-служба столичного дептранса.
За безбилетный проезд каждому нарушителю придется заплатить штраф в размере двух тысяч рублей.
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Сотрудники полиции дежурили неподалеку от контролеров и следили за общественным порядком. На этой неделе проверяли пассажиров шести популярных маршрутов наземного транспорта неподалеку от станции метро «Тушинская».
«Усиленные проверки будут и дальше регулярно проводиться во всех округах Москвы», — предупредили в ведомстве.
В пресс-службе подчеркнули, что своевременная оплата проезда позволяет развивать городской транспорт города. На эти средства улучшают транспортную инфраструктуру, обновляют подвижной состав и улучшают сервисы для горожан.
Ранее безбилетника арестовали в Москве за нападение на контролера.
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