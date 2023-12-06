Транспорт 06 декабря 2023, 19:24 Более 130 безбилетников выявили на шести маршрутах наземного транспорта Москвы Контролеры выявили свыше 130 безбилетников на шести маршрутах транспорта Москвы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Контролеры выявили за два дня свыше 130 нарушителей благодаря усиленным проверкам оплаты проезда на северо-западе Москвы. Об этом сообщила в пресс-служба столичного дептранса.

За безбилетный проезд каждому нарушителю придется заплатить штраф в размере двух тысяч рублей.

Реклама

Сотрудники полиции дежурили неподалеку от контролеров и следили за общественным порядком. На этой неделе проверяли пассажиров шести популярных маршрутов наземного транспорта неподалеку от станции метро «Тушинская».

«Усиленные проверки будут и дальше регулярно проводиться во всех округах Москвы», — предупредили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что своевременная оплата проезда позволяет развивать городской транспорт города. На эти средства улучшают транспортную инфраструктуру, обновляют подвижной состав и улучшают сервисы для горожан.

Ранее безбилетника арестовали в Москве за нападение на контролера.