Транспорт 09 августа 2023, 11:31 Более 1,3 тысячи машин бесплатно эвакуировали в Москве с начала года Дептранс Москвы: больше 1,3 тысячи машин бесплатно эвакуировали с улиц столицы в 2023 году РИА «Новости»

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С января 2023 года эвакуаторы «Московского паркинга» бесплатно переместили более 1,3 тысячи автомобилей по заявкам экстренных служб. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что из перемещенных автомобилей 888 были легковыми, 440 — грузовыми.

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В департаменте подчеркнули, что эвакуаторы «Московского паркинга» регулярно оказывали помощь при устранении последствий ДТП и других происшествий. Они перемещали поврежденные транспортные средства в безопасные места, чтобы снизить риск новых аварий и предотвратить возникновение пробок на дорогах.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал о том, как недобросовестные водители эвакуаторов освоили новый способ дополнительного «заработка».