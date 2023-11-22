Транспорт 22 ноября 2023, 19:13 Более 100 новых электробусов поставили в Москву с начала осени Ликсутов: более 100 отечественных электробусов поставили в Москву с начала осени Сайт мэра и правительства Москвы

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Парк Мосгортранса получил более 100 электробусов отечественного производства с начала сентября. Они уже начали ходить по девяти маршрутам города. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В этом году мы получили почти 300 современных машин от „КамАЗа“, а всего до конца 2024 года поступит 1200 единиц экологичной техники», — уточнил глава ведомства.

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По его словам, электробусы уже обслуживают более 100 столичных маршрутов. Ликсутов также назвал Москву лидером по развитию и использованию электротранспорта в Европе.

Современную технику собирают на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. Там устанавливают батареи, электрику, валидаторы, сиденья, поручни, медиаэкраны и другое оборудование, а также проводят испытания, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для столичных пассажиров.

Ранее на востоке Москвы достроили новый электробусный парк «Салтыковка». Его планируют открыть до конца 2023 года.