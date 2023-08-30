Транспорт 30 августа 2023, 07:20 Более 10 самолетов отправили из Москвы на запасные аэропорты из-за ограничения полетов Росавиация: 11 самолетов ушли на запасные аэропорты из-за ограничений в Москве Pxhere

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Утром 30 августа Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский в московском регионе вновь вводили ограничения на полеты в целях безопасности. Из-за этого 11 рейсов ушли на запасные аэропорты. Об этом сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.

«11 пассажирских рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты», — подтвердили данные в ведомстве.

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Ограничения сняли в 05:00. Пассажиров вышеназванных рейсов обещали доставить в аэропорты назначения. Росавиация подчеркнула, что авиадиспетчеры, экипажи лайнеров, наземные службы авиагаваней все это время принимали необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Сейчас аэропорты в регионе работают уже работают в обычном режиме. Утром в среду мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении атаки беспилотников на столицу прошедшей ночью. Один из БПЛА уничтожили в Рузском городском округе Подмосковья благодаря системе ПВО.