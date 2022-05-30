Более 1 млн жителей Петербурга проехали на общественном транспорте города за 10 рублей

Председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков рассказал о транспортной реформе, проводимой в городе с начала апреля. По его словам, 1,3 миллиона пассажирам поездка в наземном транспорте обошлась в 10 рублей, написал «Петербургский дневник».

Горожане смогли оплачивать поездки «Подорожником» по новому пересадочному тарифу «60 минут».

«Да, старт (транспортной реформы, — ред.) прошел не без проблем. У нас были сложности с активацией пересадочного тарифа „60 минут“. Где-то он не срабатывал, подводила техника в первые дни. Иногда приходилось давать дополнительные разъяснения пассажирам, что тариф действует только на социальном транспорте по карте „Подорожник“», — сказал Поляков.

На новую модель транспортного обслуживания Санкт-Петербург перешел с 1 апреля. На 97 маршрутах начали работу 864 современных автобуса, заменившие устаревшие и небезопасные коммерческие маршрутки.