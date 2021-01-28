Boeing сообщил о рекордном годовом убытке в 2020 году

В минувшем году чистый убыток американской авиастроительной корпорации Boeing составил 11,94 миллиарда долларов. Выручка упала до 58,2 миллиарда долларов, или на 24%.

Как сказано в последнем финансовом отчете компании, финансовые проблемы корпорации связаны со снизившимся в период пандемии спросом на перелеты и услуги транспортировки, а также с полуторагодичным запретом на полеты лайнера Boeing 737 MAX.

Потери, связанные с отказом от использования этой модели, вызваны еще и снижением платы за обслуживание еще эксплуатируемых в некоторых странах 737 MAX.

С момента получения разрешения FAA на возобновление эксплуатации Boeing корпорация поставила более 40 самолетов этой модификации. По состоянию на 5 января 2021 года пять авиакомпаний благополучно вернули эти самолеты в свой парк. По данным на 25 января 2021 года, уже совершено более 2 700 коммерческих рейсов и около 5 500 часов налета.

Гендиректор Boeing Дэвид Кэлхун назвал 2020 год «исключительно сложным» для авиационной отрасли.

«Он был годом серьезных социальных и глобальных потрясений, которые существенно ограничили нашу отрасль. Глубокое воздействие пандемии на коммерческие авиаперевозки в сочетании с „просадкой“ 737 MAX поставило под сомнение жизнеспособность компании», — заявил он.

Эксплуатацию лайнера 737 MAX остановили по всему миру в марте 2019 года после двух катастроф. Boeing остановил производство 737 MAX, чтобы исправить софт, ставший причиной крушений. Полеты лайнера в США возобновились в декабре 2020-го, в Евросоюзе их разрешили в январе 2021-го.

В 2020 году Boeing установил антирекорд по поставкам самолетов за 43 года. У корпорации заказали всего 157 лайнеров — на 60% меньше, чем в 2019-м. Для сравнения, конкурент Boeing компания Airbus в 2020 году поставила клиентам 566 самолетов. Ожидается, что первая поставка 777X состоится в конце 2023 года.

По делу проблемных самолетов 737 MAX компании Boeing придется выплатить 2,5 миллиарда долларов в качестве компенсации.