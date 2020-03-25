Boeing решил снова выпускать 737 MAX. Производство могут возобновить уже в мае

Лайнер Boeing 737 MAX снова хотят запустить в производство. Скорее всего, в мае. Это могло бы случиться и раньше, но планы американской корпорации расстроила пандемия коронавируса.

Поставщиков Boeing уже попросили быть готовыми к поставке деталей, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник. Причем в компании озаботились этим еще в апреле. Тогда производство не возобновили — помешало распространение инфекции.

«Это будет очень медленный и систематический подход к обновлению парка и возвращению экипажей. Наш главный приоритет — восстановить клиентуру», — заметил финансовый директор Boeing Грег Смит.

Корпорация рассчитывала вернуть 737 MAX в эксплуатацию в середине 2020 года. В начале марта комитет по транспорту и инфраструктуре палаты представителей Конгресса США назвал причину, по которой рухнули самолеты этого типа в Эфиопии и Индонезии. Оказалось, что при их проектировании допустили ошибки, а Федеральное авиационное управление смотрело на ситуацию сквозь пальцы.

В марте 2019 года потерпел крушение самолет авиакомпании Ethiopian Airlines. Лайнер, на борту которого находились 157 человек, упал недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В октябре 2018-го рухнул Boeing 737 MAX 8 бюджетной авиакомпании Lion Air. Из Джакарты он вез 189 человек, все они погибли.

После катастроф свою территорию для пролета самолетов этой модели закрыли порядка 20 стран. Многие авиакомпании отказались от Boeing 737 MAX 8 и перестали их эксплуатировать. Во время расследования в работе систем самолетов нашли возможные ошибки. В Boeing занялись устранением недочетов, а программу обучения пилотов обновили.