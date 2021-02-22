Boeing рекомендовал приостановить полеты самолетов модели 777

Компания Boeing рекомендовала приостановить полеты части авиалайнеров модели 777 с двигателем Pratt & Whitney 4000-112 после ЧП в Колорадо. Об этом говорится на их официальном сайте.

«Пока расследование NTSB (Национального совета по безопасности на транспорте — прим. ред.) продолжается, мы рекомендовали приостановить операции 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на стоянке самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112», — говорится в заявлении.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США сообщило, что часть самолетов Boeing 777 проверят в США. Проверка организована после происшествия в Денвере, когда от лайнера отпала часть обшивки.

Самолет авиакомпании United Airlines вылетел из Денвера в Гонолулу в субботу. Практически сразу после взлета у лайнера загорелся двигатель. Экипаж решил вернуться в аэропорт. Посадка прошла успешно. Однако части двигателя упали на жилые дома в Колорадо. Некоторым горожанам удалось заснять падение обломков. По предварительной информации, никто не пострадал.