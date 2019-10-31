Boeing остановил полеты 50 самолетов из-за трещин в шасси

Компания Boeing объявила о приостановке полетов около 50 самолетов после объявления о выявленных дефектах. Об этом сообщило агентство France Press.

Первыми о проблеме с бортом Boeing 737 NG сообщила австралийская ассоциация пилотов. В минувшую среду в одном из самолетов обнаружили трещины в части шасси. Об этом сообщила газета The Guardian. Представитель ассоциации Стив Пурвинас заявил, что 33 самолета, которые находятся в стране, отстранили от полетов на время проверки.

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По его словам, трещина в шасси может привести к потере управления над самолетом: «Обнаруженная трещина очень маленькая. Ее размеры около дюйма (около 0,4 сантиметра). Но такие вещи достаточно быстро растут и потом у нас возникают проблемы».

В четверг стало известно, что в ходе проверки трещину нашли во втором самолете.

Ранее Федеральное авиационное управление США выдало предписание авиакомпаниям проверять самолеты Boeing 737 NG после 30 тысяч рейсов на наличие трещин.

Однако ни один из самолетов с трещинами в Австралии пока не совершил требуемое количество, но трещину уже обнаружили.

«Из предосторожности мы проверим все 33 самолета, которые находятся в нашей стране», — заявил Стив Пурвинас.

В самой компании подтвердили наличие проблемы. В основном она коснулась бортов, которые ремонтировали в Китае. Трещины в шасси обнаружили в 5% из проверенных 810 бортов.

Это не первый случай, когда у Boeing возникают проблемы с самолетами. Год назад в Яванском море самолет Boeing 737 MAX потерпел крушение. Такой же случай произошел в Эфиопии в марте этого года. Общее количество жертв составило 346 человек. В самой компании пояснили, что перед падением в системе произошел сбой в работе системы маневренности. Осенью этого года компания согласилась выплатить семьям погибших компенсации в размере 144,5 тысячи долларов.