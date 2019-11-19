Boeing 737 утратил статус самого продаваемого самолета

По данным издания, статус самого продаваемого самолета перешел к A320, выпуском которого занимается консорциум Airbus. На конец октября этого года компания обогнала Boeing по числу заключенных контрактов. У Airbus достигнуты договоренности на поставку 15 193 судов модели A320, а у Boeing — 15 136 самолетов семейства 737.

Среди вероятных причин –кризис, с которым Boeing столкнулся в апреле. На фоне двух авиакатастроф компании пришлось прекратить полеты модели 737 MAX.