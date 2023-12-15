Транспорт 15 декабря 2023, 14:07 Бочкарев рассказал об оформлении станции метро «Академическая» в Москве Бочкарев: облик станции метро «Академическая» объединит классику и современность Фото: пресс-служба АО «Мосинжпроект»

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Облик станции «Академическая» Троицкой линии метро в Москве совместит классическое и современное искусство. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«Путевые стены украсят панно с использованием узнаваемых традиционных образов античной культуры, выполненные цифровой печатью на алюминиевых панелях», — уточнил он.

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Станцию отделают гранитом, амфиболитом и алюминием. На ней появится изображение статуи Аполлона Бельведерского в обрамлении современных рисунков в технике граффити. Кроме того, анфилада последовательных порталов объединит платформу, вестибюль и эскалаторную галерею.

Строители почти завершили вынос инженерных коммуникаций, а земляные работы выполнили более чем наполовину. Рабочие уже начали возведение основных конструкций станционного комплекса, армирование и бетонирование лотка одного из вестибюлей, а также замену креплений котлована платформенной части.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что станцию «Академическая» достроят в 2024 году. Она улучшит транспортную доступность для более чем 360 тысяч жителей столицы.