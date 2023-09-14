Транспорт 14 сентября 2023, 16:44 Бочкарев рассказал о строительстве Московского скоростного диаметра Заммэра Москвы Бочкарев: МСД соединил 14 вылетных магистралей Сайт мэра и правительства Москвы

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Московский скоростной диаметр соединил Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды, а также обеспечил выходы на крупные федеральные трассы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Бессветофорная магистраль протяженностью 68 километров проходит с севера на юг и связывает 14 крупнейших магистралей города, значительно сократив время в пути для автомобилистов», — рассказал он.

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Бочкарев добавил, что трасса проложена не только по территории города, но и выходит за его пределы. Например, на севере ее продолжает федеральная трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург, а на востоке — магистраль М-12 Москва — Казань.

Скоростной диаметр позволит объехать всю столицу за 40 минут без единого светофора, добавил Бочкарев.

Ранее он отметил, что запуск МСД улучшит транспортное обслуживание более 40 районов Москвы.