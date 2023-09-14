14 сентября 2023, 16:44
Бочкарев рассказал о строительстве Московского скоростного диаметра
Заммэра Москвы Бочкарев: МСД соединил 14 вылетных магистралей
Московский скоростной диаметр соединил Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды, а также обеспечил выходы на крупные федеральные трассы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Бессветофорная магистраль протяженностью 68 километров проходит с севера на юг и связывает 14 крупнейших магистралей города, значительно сократив время в пути для автомобилистов», — рассказал он.
Реклама
Бочкарев добавил, что трасса проложена не только по территории города, но и выходит за его пределы. Например, на севере ее продолжает федеральная трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург, а на востоке — магистраль М-12 Москва — Казань.
Скоростной диаметр позволит объехать всю столицу за 40 минут без единого светофора, добавил Бочкарев.
Ранее он отметил, что запуск МСД улучшит транспортное обслуживание более 40 районов Москвы.
Москва 2023
Андрей Бочкарев
Реклама
Реклама