BMW создали машину из вторсырья

Немецкая компания BMW создала новый автомобиль из материалов вторичной переработки. Он получил название Circular. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-служба бренда.

Автомобиль обладает решеткой радиатора со встроенными диодными полосами. Кроме того, лобовое стекло объединено с крышей. При этом для создания шин был использован натуральный каучук. Название машины нанесли на кузов с помощью лазера.

В салоне расположены кресла-шезлонги и проекционный дисплей. На передней панели установили монитор, который отвечает за управление практически всеми функциями машины.