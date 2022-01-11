BMW презентовала меняющий цвет автомобиль

Компания BMW показала автомобиль iX Flow, который может частично или полностью менять цвет. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу бренда.

Уточняется, что автомобиль окрашен в светлый цвет, а сверху кузова наклеена специальная пленка.

«В основе технологии E Ink лежит электрофоретический процесс. Пигменты различных цветов выводятся на поверхность покрытия с помощью воздействия электрического тока, в результате чего кузов приобретает желаемый оттенок», — рассказали в компании.

Уточняется, что технология не требует большого расхода энергии. Электрический ток подается на мгновение во время изменения цвета.